欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩呼吁加大对伊朗的压力，此前两名意大利公民于11月26日在科威特的一次无人机袭击中丧生。意大利和科威特将此次袭击归咎于德黑兰，而伊朗当局对此予以否认，《耶路撒冷邮报》报道。

遇难者为莱茵金属意大利公司的民用技术人员安东尼奥·萨科乔和埃马努埃莱·洛鲁索。他们负责维护科威特武装部队使用的防空系统。据路透社报道，一名科威特陆军上尉和一名巴基斯坦公民也受伤。

欧盟和意大利的反应

冯德莱恩表示，海湾地区的安全事关所有人，并呼吁加大对德黑兰的压力，以停止针对伊朗邻国和欧盟在该地区伙伴的袭击。意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼向意大利参议院通报了这一事件，总理焦尔吉娅·梅洛尼向遇难者家属表示慰问。

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11月27日，科威特召见伊朗大使穆罕默德·托通吉，并向其递交了正式抗议。科威特外交部副部长哈马德·马沙安将此次袭击的全部责任归咎于伊朗，并表示该国根据《联合国宪章》第51条享有自卫权。

德黑兰的立场和调查

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐在与塔亚尼交谈时，就意大利人的死亡表示慰问，但称针对德黑兰的指控毫无根据。他表示，伊朗没有在该事件中发挥任何作用，并提议与科威特和意大利合作，以查明事件的来源和情况。

塔亚尼表示，调查已确定该无人机在伊朗制造，但仅凭这一点并不能证明伊朗军队直接参与了此次袭击。罗马检察院已展开调查；可能的版本包括伊朗支持的伊拉克组织参与其中。意大利国防部长圭多·克罗塞托也向议会表示，计划将部分意大利军事人员从科威特重新部署至沙特阿拉伯。

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