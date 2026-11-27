墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆11月26日批评美国缉毒局（DEA）决定开设一条保密热线，以收集有关墨西哥官员可能腐败的信息。她在墨西哥城表示，这一举措是对该国内政的干涉，UPI报道。

WhatsApp和Signal热线

DEA局长特伦斯·科尔11月25日在社交媒体上宣布开设WhatsApp和Signal保密渠道。墨西哥西北部锡那罗亚州居民被呼吁举报有关官员的信息；按照该机构的表述，这些官员向被DEA认定为外国恐怖组织的贩毒集团提供物质支持。

科尔在帖文中还提到犯罪网络和个人，他称这些人洗钱以资助毒品恐怖主义。他表示，提供信息者的信息、身份和安全都很重要。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

墨西哥当局的反应

辛鲍姆建议设想一下，如果墨西哥安全部门在WhatsApp上开设一条热线，用于举报美国的腐败问题，美国政府会作何反应。她还呼吁美国当局专注于打击其本国境内的毒品交易及相关腐败。

墨西哥安全内阁表示，该国不接受在其领土上采取单边行动或进行干涉。该内阁强调，墨西哥拥有获授权接收举报、调查犯罪、打击腐败和防止有罪不罚的机构。

与此同时，墨西哥和美国曾在针对大型毒贩的案件中合作。在科尔发表声明一周前，两国都对逮捕福斯托·伊西德罗·梅萨·弗洛雷斯表示欢迎。此人以“埃尔·查波·伊西德罗”闻名，被描述为锡那罗亚最具影响力的毒贩之一。

关注我们在