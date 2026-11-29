国际刑事法院缔约国大会第25届会议将于周一在荷兰海牙开幕。国际刑事法院院长赤根智子计划在会议首日呼吁与会者在美国制裁的背景下向法院提供具体支持。

制裁与会议地点变更

大会原计划在纽约联合国总部举行，但在9月底，举办地点被移至海牙。原因是美国对国际刑事法院领导层实施制裁，以及影响部分代表团的签证限制。

据《日本时报》报道，赤根智子表示，缔约国的政治意愿正在经受考验。她说，已采取的措施并不足够，因为美国总统唐纳德·特朗普的政府已将制裁目标从法院官员扩大到整个组织。在与缔约国部长举行的单独会晤中，她打算在考虑每个国家具体情况的基础上寻求具体合作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

预算和法官选举

在将持续至12月7日的本届会议期间，还将审议国际刑事法院2027年预算。日本首相高市早苗在与赤根智子会面后表示，日本作为该法院最大的国家捐助方，将在今年提前支付2027年的捐款。赤根智子解释说，这笔款项相当于国际刑事法院近两个月的支出。

周一，大会还将选举6名法官，其中包括赤根智子，他们的任期将于2027年3月届满。日本提名日本最高检察厅检察官、国际法领域合作大使山内义光为候选人。法院下一任院长将由国际刑事法院的18名法官选出。

据该报报道，国际刑事法院拥有125个缔约国和地区。自7月特朗普呼吁成员退出该组织以来，包括委内瑞拉在内的7个参与方已通知联合国退出国际刑事法院。

关注我们在