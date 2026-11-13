墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆在国家宫会见了OpenAI总裁兼联合创始人格雷格·布罗克曼及其团队。双方讨论了人工智能的多种应用方式，尤其是在医疗卫生领域的应用。

谢因鲍姆在社交媒体上宣布了此次会面。她表示，与会者一致认为，人工智能技术可能有助于提供医疗服务，据《Mexico News Daily》报道。

医疗卫生系统数字化

此次会面发生在联邦政府宣布成立医疗卫生部门数字化转型咨询委员会数周之后。该委员会的任务是改善药品的监管、储存和分配。

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委员会成员应使用数字工具和人工智能识别药品短缺情况，监控仓库库存，并加快向公立医院和医疗中心运送药品。谢因鲍姆没有说明OpenAI是否会与该委员会合作。

对智慧医院模式的兴趣

谢因鲍姆在新闻发布会上还表示，政府有兴趣在多个领域与中国合作，其中包括智慧医院。在前往深圳参加亚太经济合作组织领导人会议之前，她表示墨西哥希望在国内实施这一做法。

智慧医院使用包括人工智能在内的多种技术，以实现部分流程自动化并改善患者护理。

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