在墨西哥，总统克劳迪娅·谢因鲍姆讲述了她与奇瓦瓦州州长马鲁·坎波斯之间的一次紧张谈话，话题涉及中情局特工据称参与4月对一处毒品实验室的突袭。总统表示，墨西哥当局没有批准这次行动。据Mexico News Daily报道，两位政治人物上个月在华雷斯城国际机场会面，谈话期间双方都提高了嗓门。

关于中情局据称参与行动的谈话

谢因鲍姆表示，坎波斯问她，为何总统据称指控州长犯有叛国罪。总统回应说，她没有提出这样的指控，但她表示，调查必须查明外国特工为何据称未经许可、且未遵守《国家安全法》便来到墨西哥。

按照谢因鲍姆的说法，坎波斯否认曾批准中情局特工进入奇瓦瓦州，并将责任归咎于其前总检察长塞萨尔·豪雷吉。上周，豪雷吉因州级和联邦级指控被捕，其中包括与中情局据称参与禁毒行动有关的叛国罪。

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总统还说，坎波斯告诉她，奇瓦瓦州据称发现了这名前检察官的腐败行为。谢因鲍姆表示，如果发现非法行为，执法机构必须像对待任何其他人一样对豪雷吉采取行动。

关于与贩毒活动有关联的说法

谢因鲍姆确认，坎波斯在两人的谈话中称，Morena党主席阿里亚德娜·蒙铁尔·雷耶斯据称与贩毒活动有关联。总统回应说，如果州长掌握证据，就应当提供证据，并补充说，迄今尚未出示此类证据。谢因鲍姆称蒙铁尔是一位诚实的女性，且把Morena领导得很好。

对选举机构的审查

此外，在新闻发布会上，谢因鲍姆谈及有关国家选举研究所负责人瓜达卢佩·塔代伊的报道。据媒体报道，塔代伊与商人何塞·阿尔弗雷多·埃尔南德斯·卡西利亚斯有密切的私人关系，后者的家族企业曾从INE获得大额合同。总统支持在选举机构开展审计，并表示那里不应有“任何腐败的迹象”。塔代伊否认在与埃尔南德斯·卡西利亚斯关联企业签订合同时存在任何偏袒或腐败行为。

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