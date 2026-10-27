墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆提议加强有关文物以及考古、艺术和历史区域的联邦法律，以禁止受保护艺术品被永久运出境外。有关保护和保存文化遗产的文件初步草案于10月15日公布，Mexico News Daily报道。

针对私人所有者的禁令

该倡议旨在消除现行法律与有关个别艺术家的总统令之间的矛盾：现行法律未对具有文化意义作品的出口作出限制。草案明确禁止永久出口私人拥有、被认定为艺术或历史文物，且属于墨西哥国家美术与文学研究所管辖范围的物品。

该文件还赋予研究所研究、保护、保存和修复私人持有的此类作品的权力。草案指出，这是为了确保文化权优先于私有财产权。

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卡洛案件与盖尔曼收藏

十项总统令已将迭戈·里维拉、大卫·阿尔法罗·西凯罗斯、何塞·克莱门特·奥罗斯科、奥克塔维奥·帕斯、雷梅迪奥斯·瓦罗、弗里达·卡洛和玛丽亚·伊斯基耶尔多的作品宣布为国家遗产。同时，里维拉和奥罗斯科的作品适用例外：可被永久出口至博物馆。

自1984年以来，禁止将属于私人所有者且位于墨西哥境内的弗里达·卡洛的架上绘画、版画作品和技术文件运出墨西哥。最高法院将审理《带徽章的自画像》所有者对该法令提出的挑战。2010年，收藏家安德烈斯·布莱斯滕获得了针对禁止出口玛丽亚·伊斯基耶尔多作品的司法保护，而相关法令被裁定违宪。

辛鲍姆的倡议是在围绕盖尔曼收藏的争议背景下提出的，该争议涉及将其300件作品中的160件转交给位于西班牙坎塔布里亚的桑坦德银行。

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