墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆将于11月17日至19日在中国深圳停留，并将在亚太经济合作组织（APEC）工商咨询理事会的一场活动上担任主旨演讲嘉宾。经济部长马塞洛·埃布拉德介绍了她的日程，Mexico News Daily报道。

埃布拉德表示，辛鲍姆和中国国家主席习近平将是仅有的两位在APEC工商咨询理事会成员参加的全体会议上发言的世界领导人。部长指出，该理事会由来自21个APEC经济体的1,000多名商界代表组成。

与APEC领导人的会晤

墨西哥总统还计划与中国、加拿大、澳大利亚和越南领导人举行双边会晤。埃布拉德补充说，其他APEC经济体的代表也请求与墨西哥方面举行会谈，因此这些会晤可能会举行。

辛鲍姆还将参加APEC领导人会议。该活动的主题定为“建设亚太共同体，实现共同繁荣”。埃布拉德称，APEC国家占墨西哥外国直接投资的52%，而墨西哥将在2028年主办该组织的领导人会议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投资与同美国的谈判

辛鲍姆表示，她将在商业活动上介绍国家经济计划“墨西哥计划”（Plan México）、该国经济模式以及投资机会。该计划的目标之一是吸引额外的外国投资，并提高墨西哥制造业产品中本国成分的占比。

她还表示，在访问中国期间不会与美国总统唐纳德·特朗普举行双边会晤。同时，辛鲍姆称，如果有这样的机会，她可能会在12月于佛罗里达州海湖庄园俱乐部举行的二十国集团峰会上与他会面。

墨西哥总统强调，她与习近平的会晤不应给与美国的贸易谈判带来问题。她指出，墨西哥和美国在贸易问题上保持持续联系。

关注我们在