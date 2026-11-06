墨西哥总统谢因鲍姆表示，在选举材料供应合同丑闻后，该国国家选举研究所（INE）需要被“清理”。据Mexico News Daily报道，她表示，该机构必须保障选民意愿、公正选举、透明度和共和式节俭。

关于INE工作的声明

谢因鲍姆称，INE在签订选举材料合同时的腐败行为，可能不仅发生在该机构前负责人瓜达卢佩·塔代伊任职期间。她表示，在2014年至2023年由洛伦索·科尔多瓦领导INE的整个时期都发生过此类事件，也可能更早就有。与此同时，她指出，这必须由审计确定。

塔代伊于上周辞职，当时有人指控称，与商人何塞·阿尔弗雷多·埃尔南德斯·卡西利亚斯有关联的公司获得了利润丰厚的合同；据该媒体报道，她与此人有密切的私人关系。Mexico News Daily还报道称，塔代伊和埃尔南德斯·卡西利亚斯可能已被列入财政部的受限制人员名单，并应接受联邦检察官调查。

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市议员遇害

在晨间新闻发布会上，谢因鲍姆还就库埃纳瓦卡市议员加布里埃尔·里瓦斯·里奥斯遇害一事发表评论。里瓦斯是Morena党的代表，也是环保活动人士。里瓦斯周三在莫雷洛斯州首府遇害。总统称这起犯罪令人悲痛和愤慨，并表示其目标正是这名政治人士。她要求联邦安全内阁支持莫雷洛斯检察机关开展调查。

里瓦斯曾批评拟在库埃纳瓦卡拉卡萨瓦特拉地区实施的Alto Verde住宅项目，理由是其可能造成环境影响。谢因鲍姆表示，她的政府将与莫雷洛斯州州长玛格丽塔·冈萨雷斯·萨拉维亚共同研究针对该项目可能采取的行动。据她所说，里瓦斯没有申请联邦保护。

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