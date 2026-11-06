2025年欧盟对外直接投资下降2.3%——《塞浦路斯邮报》

截至2025年底，欧盟在集团以外国家的直接投资存量为9.48万亿欧元，较一年前下降2.3%。与此同时，来自非欧盟国家的投资者在欧盟集团内的直接投资存量下降2.8%，至6.99万亿欧元。据《塞浦路斯邮报》援引欧盟统计局数据报道。

投资头寸下降

截至2024年底，欧盟在集团以外国家的直接投资存量为9.70万亿欧元。一年前，来自欧盟以外投资者在集团内的直接投资额为7.19万亿欧元。

流入投资头寸规模的下降延续了自2022年以来的趋势。当时，来自世界其他地区的投资者在欧盟持有7.88万亿欧元的直接投资，这是自2013年以来的最高水平。

这些数据反映的是跨境直接投资的累计价值，而不是某一年度的投资流量。特殊目的实体主要为开展金融交易和构建投资架构而设立，其占欧盟全部境外投资头寸的26.2%。在来自非欧盟国家对集团内投资的结构中，其占比为33.3%。

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美国和英国位列主要伙伴之中

美国仍是欧盟投资的最大目的地，金额为2.79万亿欧元，占该集团境外全部直接投资存量的29.4%。英国以1.88万亿欧元、占19.8%位居第二，瑞士以8120亿欧元、占8.6%位居第三。

欧盟投资的其他目的地包括巴西，为3100亿欧元；加拿大，为2460亿欧元。开曼群岛和墨西哥各占此类投资头寸的2.4%，不包括香港的中国和新加坡各占2.3%，百慕大占2%。

美国也是欧盟直接投资的最大来源，金额为2.08万亿欧元，占总额的29.7%。其后是英国，为1.26万亿欧元，占18.1%。瑞士提供6020亿欧元，开曼群岛为3230亿欧元，日本为2490亿欧元。

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