沙特能源公司利润增长42.8%——Asharq Al-Awsat

据Asharq Al-Awsat报道，在沙特阿拉伯，Saudi Exchange上市的六家能源公司2026年前九个月合计净利润增长42.8%，达到3961.5亿沙特里亚尔，约合1056.4亿美元。

Saudi Aramco对这一业绩贡献最大。归属于股东的公司利润增长36.1%，达到3790.2亿里亚尔（1010.7亿美元），约占该行业总利润的95.7%。Aramco的营收及其他与销售相关的收入增长20.8%，约达1.52万亿里亚尔（4053.3亿美元）。

Bahri和Petro Rabigh利润增长

National Shipping Company of Saudi Arabia，即Bahri，按净利润排名第二。其净利润增长586.7%，达到99.8亿里亚尔（26.6亿美元），营收增长268.4%，达到261亿里亚尔。该公司受益于海运活动增加和更高的运费，尤其是在石油运输领域。

Rabigh Refining and Petrochemical Company，即Petro Rabigh，九个月内实现约67亿里亚尔（17.9亿美元）净利润。一年前，该公司录得32.9亿里亚尔亏损。其营收增长113.6%，达到520.3亿里亚尔。该综合体更高的运营表现、更大的销售量、更高的石油产品和石化产品价格，以及更低的融资成本，推动了业绩改善。

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钻井公司业绩较弱

部分钻井公司和Saudi Arabian Refineries Company的业绩较弱。ADES Holding的净利润下降23%，至4.598亿里亚尔（1.226亿美元），尽管其营收增长44%。较低的运营利润率、更高的成本以及数项地区业务的暂时暂停影响了财务结果。

Arabian Drilling Company的利润下降90.6%，至690万里亚尔（184万美元），营收下降8.1%。Saudi Arabian Refineries Company则将净亏损扩大24.4%，至2750万里亚尔（733万美元），尤其是由于部分投资减值和行政费用增加。

2026年第三季度，这六家公司合计净利润同比增长50.1%，达到1451.5亿里亚尔（387.1亿美元）。在中东供应中断、能源价格上涨和炼油利润率上升的背景下，ExxonMobil、Shell和TotalEnergies的季度业绩也有所改善。

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