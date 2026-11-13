韩国五大券商利润下降81%——《韩国先驱报》

韩国五家最大券商7月至9月的合计净利润为8512亿韩元，约合6.4亿美元。这比上一季度低81.13%，上一季度该指标曾达到4.51万亿韩元的创纪录水平，《韩国先驱报》报道。

Mirae Asset Securities出现亏损

降幅最大的是Mirae Asset Securities，该公司是韩国按股本规模计算最大的券商。该公司第二季度净利润为1.91万亿韩元，但第三季度录得4056亿韩元净亏损和5023亿韩元营业亏损。一年前，其在这一期间的净利润为3438亿韩元。

Mirae Asset Securities的业绩受到其自有投资资产重估所致重大损失的影响。该报称，原因包括该公司持有的美国航天公司SpaceX股份估值下调，以及韩元兑美元走强。

股市交易下滑

其他大型券商仍保持盈利，但其季度业绩也有所下降。Korea Investment & Securities的净利润为2818亿韩元，较上一季度下降70.23%。Kiwoom Securities盈利2386亿韩元，利润减少64.95%。

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Samsung Securities的净利润下降27.7%，至3528亿韩元；NH Investment & Securities报告称下降21.62%，至3836亿韩元。业绩走弱的因素包括股市降温、交易活动减少以及散户投资者参与度下降。

韩国市场的日均交易额，包括韩国交易所和替代交易平台Nextrade，第三季度下降36.24%，从1.181万亿韩元降至7530亿韩元。10月，该数值较前一个月进一步下降5.1%，至3810亿韩元。

与此同时，受上半年利润推动，九个月业绩仍然较高。Korea Investment & Securities报告称，1月至9月净利润为2.01万亿韩元，同比增长20.1%。Mirae Asset Securities同期获得创纪录的2.50万亿韩元，同比增长148.2%。

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