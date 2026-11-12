沙特交通运输业利润增长20.7%——Asharq Al-Awsat

在沙特阿拉伯，九家在Saudi Exchange上市的运输和物流公司的合计净利润在2026年前九个月增长20.7%，达到10.63亿沙特里亚尔，即2.835亿美元。它们的总营收增长13%，达到180.8亿里亚尔（48.2亿美元），Asharq Al-Awsat报道。

物流和港口成为增长动力

SAL Saudi Logistics Services获得了该行业最高的净利润，约为5.799亿里亚尔，同比增长16.9%。该公司约占这九家企业合计利润的54.6%，其营收增长28.2%，达到15.4亿里亚尔。

SISCO Holding的净利润增长140.7%，达到1.485亿里亚尔。该公司将这一结果归因于港口业务表现改善、货物处理量增加以及物流业务的发展。SAPTCO的净利润增长约521%，从1310万里亚尔增至8150万里亚尔，同时其营收增长13.8%。

报道指出，经由霍尔木兹海峡和红海的海运中断促使航运公司寻找替代航线。沙特阿拉伯位于阿拉伯湾和红海沿岸的港口，以及该国的陆路运输网络，为货运、仓储物流和物流走廊的发展创造了额外机会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

汽车租赁和航空服务承压

以Budget Saudi品牌运营的United International Transportation Company以1.996亿里亚尔的利润位居第二，但较上年同期下降19.7%。与此同时，其营收增长11%，达到19.1亿里亚尔。该公司解释称，利润下降是由于短期租赁车队利用率较低、长期合同续签放缓，以及客户转向更便宜的汽车类别。

Theeb Rent a Car的净利润下降52.2%，至6840万里亚尔；Lumi Rental下降61.3%，至6190万里亚尔。flynas的净亏损减少83.9%，至9570万里亚尔，而Saudi Ground Services则从2025年1月至9月的2.985亿里亚尔利润转为2860万里亚尔净亏损。

第三季度，这九家公司合计实现约4.131亿里亚尔净利润。SAL实现2.319亿里亚尔，SISCO Holding实现6310万里亚尔，而flynas在第二季度亏损后恢复盈利，实现约2700万里亚尔净收入。

关注我们在