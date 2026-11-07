在坦桑尼亚，电信和支付公司Vodacom Tanzania截至2026年9月30日的六个月净利润增长182.7%，至1178亿坦桑尼亚先令，约合4400万美元。一年前，该指标为417亿先令。《The Rio Times》报道，援引该公司向达累斯萨拉姆证券交易所提交的中期报告。

收入和经营业绩

Vodacom Tanzania的收入增长19%，至1.08万亿先令，约合4.07亿美元。同时，不包括手机销售的服务收入增长20.8%。EBITDA增长33.1%，至4258亿先令；营业利润增长126.9%，至2390亿先令。

该公司将营业利润的大幅增长归因于折旧费用下降13%。上一年度，这些费用包括在网络现代化计划中更换设备的加速折旧。根据公司的估计，剔除这些上年费用和汇率波动的影响后，基础EBITDA增长了26.6%。

M-Pesa和移动互联网增长

移动支付服务M-Pesa的收入增长26.2%，至4433亿先令。其用户数量增长14.1%，而交易金额和交易笔数据Vodacom Tanzania数据均增长近40%。

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移动互联网收入增长24.6%，达到3192亿先令。智能手机用户数量增长15.3%，数据传输量增长19.2%。相比之下，语音服务收入增长5.5%，至1745亿先令。

网络投资

按照公司的内部统计方法，客户数量增长17%，至2920万。Vodacom Tanzania的资本支出从一年前的1508亿先令增至2460亿先令，资金用于升级无线网络以及扩大4G和5G覆盖范围。

该公司预计，中期内服务收入将以低两位数增速增长。计划资本支出水平确定为收入的13%至16%。

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