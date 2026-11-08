在美国，共和党在中期选举中遭遇惨败后，部分MAGA运动支持者开始将责任归咎于总统唐纳德·特朗普、其顾问及党内领导层。在达拉斯，参议员候选人肯·帕克斯顿的支持者谈到对总统及其对竞选影响的不满；该消息来源称帕克斯顿是特朗普青睐的人选。

据NDTV World报道，民主党在国会两院均获得了大多数席位。在参议院，他们可能控制100个席位中的多达56席。民主党还赢得了得克萨斯州所有全州范围的选举，并将在7个特朗普于2024年总统选举中获胜的州掌控州长职位。

MAGA内部的批评

路透社采访的MAGA活动人士、右翼博主、政党战略人士和基督教民族主义者列举了共和党失败的不同原因。其中包括高生活成本、燃油价格、与伊朗的战争、对经济形势以及华盛顿腐败的不满。部分运动成员还批评当局决定删改或不公布有关杰弗里·爱泼斯坦调查材料的重要部分。

根据PeakMetrics为路透社进行的分析，在X和Reddit帖子样本中，超过20%的MAGA支持者对该运动的领导层和方向表示怀疑。这一群体中约有一半人仍支持MAGA，但不再将特朗普视为其领导人。另一半人仍忠于总统，尽管也批评他。

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自2016年以来一直分析与MAGA相关帖文的马里兰大学教授珍妮弗·戈尔贝克表示，特朗普最忠实支持者的活跃度有所下降。根据她的数据，Patriots.Win论坛上的帖子和评论数量自1月以来下降了27%。

特朗普强化强硬路线

选举后，特朗普没有宣布改变政治路线，而是提拔了本届政府强硬移民政策的主要制定者之一斯蒂芬·米勒，接替苏西·怀尔斯担任白宫幕僚长。这一决定得到了一些有影响力的MAGA人士支持，他们呼吁回归该运动的民族主义和反移民纲领。

与此同时，有关所谓选举舞弊的说法——这是MAGA在2020年总统选举后最核心的议题之一——这次几乎已从右翼网红的言论中消失。根据组织States United Action的数据，支持特朗普关于2020年存在大规模舞弊的虚假说法的候选人遭遇重大失败：明年，他们在国会和州政府机构中担任的职位将至少减少41个。

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