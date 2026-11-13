尼泊尔达尔楚拉县高山村庄昌格鲁和廷卡尔的居民正准备在11月因大雪和严寒离开家园六个月。到4月，这两个靠近中国和印度边境的村庄将完全空无一人，《加德满都邮报》报道。

出发前的准备

廷卡尔有75户人家，昌格鲁有124户，人口总数约为1,200人。冬季积雪长时间不融化，因此当地居民前往县行政中心哈兰加和其他较低地区。这里每年进行的季节性迁移被称为kuncha sarne。

出发前，家庭会储存收成，准备柴火和牲畜饲料，晾晒用作垫料的树叶，并留出土豆、豆类和面粉的储备。居民还会用一种名为choto的大型萝卜制作晒干的储备食品。人们在田地里播种大蒜、豌豆、香菜和芥菜叶，以便春天回来时，作物已经发芽。

这些村庄每年只有一个农业生产季节，畜牧业是居民的主要收入来源。家庭会带走奶牛，其他牲畜则留在牧草充足的地方，由牧民照看。各家庭共同雇佣牧民，并根据牲畜数量分摊费用。

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离开前，每户人家都会举行仪式祭祀自己的家族神灵，邀请邻居参加宴请，随后社区举行共同礼拜。之后，居民在同一天离开村庄。

徒步穿越印度一周

前往低地的路程步行约需一周，途中经过印度领土。这段旅程对儿童、老年人、残障人士、孕妇以及陪同牲畜的女性尤其艰难。

当地居民抱怨说，山体滑坡损坏了廷卡尔和昌格鲁之间步道的数个路段，以及从昌格鲁到杜姆林的驮运道路。部分路线在居民、武装警察和尼泊尔警方参与下进行了修复，但仍然难以通行。据该报报道，四年前该路线修复耗资约1,540万尼泊尔卢比，但居民仍被迫经由印度通行。

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