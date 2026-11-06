在英国，哈里王子及另外五名原告已向上诉法院提交申请，请求获准对他们起诉《每日邮报》出版商联合报业公司（Associated Newspapers）一案的裁决提出上诉。《卫报》报道。

与哈里一同提交申请的还有多琳·劳伦斯、埃尔顿·约翰及其丈夫大卫·弗尼什，以及女演员伊丽莎白·赫利和赛迪·弗罗斯特。7月，尼克林法官驳回了他们的诉讼，称原告未能证明任何信息被非法获取。

上诉申请

原告方代表表示，他们请求审查驳回诉讼的决定以及有关赔偿诉讼费用的决定。他们认为，这些决定史无前例，并包含法律和事实错误。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院工作人员证实，该申请已提交至上诉法院。法官的书面裁决长达436页，在为期11周的审理后作出。法官还指出，如果存在合法且现实的途径获取相关信息，就不能得出材料来源非法的结论。

双方论点与费用

在审理期间，原告律师称，私家侦探、自由记者和联合报业公司的工作人员曾截取语音留言、窃听固定电话并通过欺骗手段获取数据。出版商代表则表示，《每日邮报》和《星期日邮报》的记者使用了合法消息来源，包括朋友、发言人、此前出版物、自由撰稿人的材料、其他报纸和新闻机构。

在败诉后，哈里和其他原告面临超过5000万英镑的诉讼费用。8月，法官裁定，他们必须在七天内向出版商支付9,544,355英镑，作为费用赔偿的首期付款，之后将就最终金额举行进一步听证。

关注我们在