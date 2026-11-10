哈里王子在比利时布鲁塞尔欧洲议会举行的一场儿童网络安全活动上，呼吁为社交平台制定更严格的规则。苏塞克斯公爵表示，大型科技公司正在制造一个“混乱”、分裂和不负责任的世界。

呼吁制定更严格规则

哈里于11月10日在一场致力于保护未成年人网络安全的活动上发表讲话。他强调，有必要保护儿童免受可能诱使他们自杀或自残的内容影响，Politico Europe报道。

公爵还对平台的隐私政策表示担忧。他表示，这类规定可能使父母无法得知自己的孩子是如何死亡的。哈里的妻子梅根·马克尔出席了该活动，但拒绝参加原定的专题小组讨论发言。

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欧盟委员会的计划

欧盟的在线平台已受到《数字服务法案》的监管。欧盟委员会还正在作为《儿童法案》倡议的一部分，为未成年人制定专门制度。该提案 предусматривает禁止13岁以下儿童使用大多数社交平台，并将家长控制要求正式化。

苏塞克斯公爵和公爵夫人的到访引起了媒体和欧洲议会工作人员的广泛关注。代表议会就《儿童法案》进行谈判的内部市场委员会成员也出席了活动，其中包括匈牙利保守派人士多拉·达维德和斯洛伐克自由派人士维罗妮卡·齐夫罗娃·奥斯特里霍尼奥娃。

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