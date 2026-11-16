威廉王子和凯瑟琳王妃已抵达印度，进行为期三天的访问。据《独立报》报道，这是凯瑟琳于2024年被诊断出癌症后，两人首次共同出访海外。

孟买地球射线奖颁奖典礼

这对王室夫妇将从孟买开启访问，地球射线奖颁奖典礼将于周二在那里举行。这项由威廉创立的环保倡议表彰五位获奖者，每人将获得130万美元，即100万英镑，用于开发应对气候变化的解决方案。

预计印度的这场典礼将是该奖项自2020年设立以来规模最大的一届。预计参与者包括印度板球传奇人物萨钦·滕杜尔卡、演员阿莉娅·巴特和拉米·马雷克，英国乐队Take That也将首次在印度演出。

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威廉在社交媒体上表示，印度在过去六年中为地球射线奖作出了“非凡贡献”，其奖项入围者和获奖者数量比任何其他国家都多。

与纳伦德拉·莫迪会面

这对夫妇还将参加 посвящены印度板球、时尚和电影产业的活动。离开孟买后，他们将前往新德里，周三计划与印度总理纳伦德拉·莫迪会面。威廉和凯瑟琳上一次与莫迪会面是在十年前此前访问印度期间。

凯瑟琳在接受重大腹部手术后，于2024年3月宣布自己正在接受癌症治疗。2025年1月，她表示自己已进入缓解期，并逐步恢复履行公共职责。5月，她在没有威廉陪同的情况下前往意大利——这是她确诊后的首次海外活动。

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