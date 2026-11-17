在印度孟买，威廉王子向五位“为地球奋斗奖”（Earthshot Prize）获奖者各颁发了100万英镑，约合130万美元。据《独立报》报道，这些奖项表彰了清洁交通、可再生能源、森林保护和海洋生态系统保护领域的解决方案。

五位奖项得主

获奖者从15名决赛入围者中选出。Mahindra Last Mile Mobility因其在电动交通领域的倡议获奖。PFAS-Free France运动因推动禁止有毒的所谓“永久化学品”而受到表彰。

Niue Ocean Wide Trust因保护海洋生态系统获奖，Ørsted则因发展海上风电获奖。第五项奖授予不丹，以表彰其保护喜马拉雅森林的工作。

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孟买颁奖典礼

颁奖典礼在孟买Jio World Convention Centre会议中心举行，成为威尔士亲王和王妃对印度进行三天访问的核心活动。宝莱坞代表、发明家、企业家和环保人士参加了活动。

威廉于2020年通过其Royal Foundation创立了“为地球奋斗奖”。该奖项旨在支持开发应对全球变暖及减轻其影响技术的发明家和企业家。在访问孟买期间，威廉和凯瑟琳还玩了街头板球，乘坐了电动人力车，并会见了印度板球、时尚和电影行业的代表。

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