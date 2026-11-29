在英国，威尔士王妃凯瑟琳在纪录片《Heal》中讲述了自己接受癌症治疗、康复以及在自然中寻找支持的经历。正如《Variety》报道，这部30分钟的影片于周日在BBC播出，并于周一在NBC播出。

2024年，凯瑟琳宣布自己被诊断出患有癌症，但没有说明癌症类型。她在影片中将住院期间形容为一段黑暗、可怕且令人迷失方向的时期，当时她时而恢复意识，时而再次失去意识。王妃还说，在那段时间里，有人握着她的手，并没有试图解释或解决任何事情。她称这种陪伴是爱的表现。

24小时登顶三座山峰

在影片中，凯瑟琳完成了Three Peaks挑战：她在24小时内攀登英格兰、苏格兰和威尔士三地最高的山峰。她独自登上了苏格兰的本尼维斯山，而英格兰的斯卡费尔派克山和威尔士的斯诺登山则与哥哥詹姆斯·米德尔顿一同攀登。

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这次徒步旨在引起关注，并帮助为曾治疗王妃的皇家马斯登医院筹集资金。在攀登过程中，詹姆斯为她播放了三个孩子——乔治王子、夏洛特公主和路易王子——的语音留言。听到这些留言后，凯瑟琳流下眼泪，并说孩子们给了她走出医院并完成挑战的理由。

与患者会面

影片还展示了王妃与正在接受癌症治疗或已战胜疾病的人会面的场景。她与曼彻斯特The Christie医院的患者以及Shine Cancer Support支持小组的成员进行了交流。凯瑟琳指出，此前她几乎没有在家庭之外谈论过这个话题。

影片结尾，王妃表示，这段经历在身体和情感上都改变了她，也让她更加珍惜生命。在最后一座山峰的山脚下，丈夫威廉王子、孩子们以及父母卡罗尔和迈克尔·米德尔顿迎接了她。

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