一项涉及80,302名2型糖尿病意大利人的研究发现，停用GLP-1类药物与心脏病发作、卒中或任何原因死亡的发生率更高存在关联。正如澳大利亚广播公司新闻报道，该研究发表在《The Lancet Regional Health — Europe》期刊上。

研究结果

科学家分析了2004年至2024年间患有2型糖尿病、使用GLP-1受体激动剂且未确诊心血管疾病的人群数据。约60%的参与者停止了治疗。

在停止服药的人群中，每100人约有4人发生心脏病发作或卒中，或因任何原因死亡。在继续治疗的组别中，约每100名参与者中有2人记录到这一结果。在肥胖人群中观察到更高的不良事件发生率。

意大利IRCCS MultiMedica医院糖尿病研究负责人安东尼奥·切列洛表示，所发现关联的强度令人意外。他认为，GLP-1类药物可能对心血管系统具有直接保护作用，而这种作用会在治疗结束后消失。

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分析的局限性

研究未收集患者停止治疗的原因，因此该研究并不能证明正是停药导致了更差的结果。停止治疗的参与者可能健康状况更差，或有其他医学原因。

分析未纳入服用替尔扎肽的患者，该药物以商品名Mounjaro为人所知。仅有一小部分参与者使用司美格鲁肽，该药物以Ozempic和Wegovy销售；大多数人服用利拉鲁肽或度拉糖肽。

未参与该研究的专家强调，需要进一步研究使用和停用GLP-1类药物的长期后果。建议正考虑结束此类治疗的2型糖尿病患者与医疗专业人员讨论此事。

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