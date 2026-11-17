在意大利，一项涉及超过8万名2型糖尿病患者的回顾性研究发现，停止使用GLP-1受体激动剂治疗与心梗、中风或全因死亡发生率更高有关。分析未纳入在开始治疗时已经发生重大心血管事件的患者。

据News-Medical报道，研究人员使用了意大利301家糖尿病诊所于2004年至2024年收集的数据。他们分析了80,302名至少获得过一张该类药物处方者的治疗情况。治疗中断被定义为连续两次或更多次就诊期间没有GLP-1处方。

在80,302名患者中，48,615人停止治疗，31,687人继续治疗。停止治疗组的平均用药时长为1.21年，继续治疗者的平均用药时长为2.97年。

心血管事件发生率

在匹配参与者特征后，每组均有28,713人。停止治疗后，复合终点——非致死性心肌梗死、非致死性中风或全因死亡——的发生率为每100人年3.94例，而治疗期间为每100人年1.96例。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

停用药物后的全因死亡发生率为每100人年2.23例，治疗期间为每100人年0.48例。额外分析也得出了类似结果；这种关联在肥胖人群中更为明显。

结论的局限性

作者指出，在停止治疗时，大多数测量的风险因素与基线指标相似，甚至有所改善。停止治疗后仅记录到体重适度回升，且未发现血糖控制恶化。

与此同时，这项研究属于观察性研究，不能证明停止使用药物本身导致了心血管事件或死亡。研究人员没有关于停药原因、社会经济状况以及具体死因的数据。他们推测，未被纳入考量的因素可能影响了结果，其中包括整体健康状况恶化、身体虚弱的发展或肿瘤疾病。

关注我们在