阿拉伯联合酋长国迪拜的私立学校必须向当局报告连续五天无故缺课的学生。如果学生在一个学期内无正当理由缺课达到或超过其上课日的10%，也需要进行报告，《国家报》报道。

学校的新要求

这些规定由迪拜知识与人力发展局（KHDA）在学生保护与安全框架政策下推出。该政策旨在加强教育机构识别可能威胁儿童安全和福祉情况的责任。

学校必须准确记录出勤情况，查明反复或原因不明缺课的原因，并识别可能表明学生需要额外支持或保护的规律。如果有理由认为儿童处于危险之中，工作人员不得等待达到连续五天或10%的门槛：必须立即将案件转交给指定的学生保护负责人。

对于脆弱学生，机构可以实施更严格的出勤监测，以便更早介入。学校还必须追踪学生在上课日内反复出现的短暂缺席，包括频繁前往洗手间或学校医务室，如果这可能表明学生的安全面临风险。

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与家庭的联系及不同规则

对于18岁以下的学生，学校必须联系父母、监护人或照护人，以确定缺席原因。对于18岁及以上的学生，机构必须直接联系本人；只有在获得学生同意或存在伤害风险时，才可以让其家人参与。

该政策也适用于大学、职业和技术教育机构以及早期发展中心，但它们的出勤记录要求有所不同。大学以及职业和技术教育机构不自动适用连续五天和10%的门槛，而必须考虑夜间、远程和非全日制学习情况，制定自己的指标。

教育机构还必须制定书面程序，以应对在上课日内无法找到学生的情况。这类情况应立即转交给负责学生保护的工作人员和机构管理层，并在必要时通知家长和有关当局。

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