在美国，英伟达图形处理器卖家在规则收紧后正在寻找新买家。这些规则限制与中国有关联的公司远程获取用于人工智能的先进算力。CNBC报道称，新措施公布后，市场上出现了异常大量出售英伟达GPU的报价。

新的算力获取规则

美国商务部工业与安全局于11月16日公布了一项临时最终规则，并于11月19日生效。该规则限制海外数据中心的某些运营安排，在这些安排下，与中国有关联的客户可以获得大量先进算力。

新限制是加强对规避出口限制行为管控的一部分。这些限制实际上禁止将英伟达最先进的芯片直接出售给中国，但中国公司此前可通过海外数据中心远程获得这些芯片的使用权。

数千块GPU的出售报价

据三名CNBC消息人士称，待售GPU数量增加与新规直接相关。人工智能基础设施交易平台GPU Mart总裁杰克·杜哈梅尔表示，有一家公司直接以新的美国限制为由解释了其出售英伟达芯片的意图。

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两名要求匿名的消息人士表示，卖家可能正试图出售原本为数据中心准备的芯片，中国公司原计划在这些数据中心租用算力访问权限。杜哈梅尔和一名消息人士还称，有人提出为数千块B300 GPU寻找买家；B300是英伟达最先进的产品之一。

英伟达拒绝置评，工业与安全局也未回应CNBC的询问。美国贸易代表贾米森·格里尔表示，新规旨在堵住漏洞，包括通过第三国数据中心间接获得先进芯片的可能性。

在11月17日的第三季度业绩电话会议上，时任英伟达代理首席执行官科莱特·克雷斯表示，公司仍在研究新限制。与此同时，她预计英伟达的业绩将保持强劲，因为芯片需求远远超过供应。

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