截至10月31日，中国双十一折扣购物节的总销售额已超过1万亿元人民币，约合1540亿美元。根据Syntun平台的数据，这大体与去年同期水平相当，Asharq Al-Awsat报道称。

双十一是中国最大的线上购物节，在11月11日前数周便开始。2025年，该活动期间的销售总额达到创纪录的近1.7万亿元人民币，约合2540亿美元。该媒体指出，零售商主要通过延长促销期来提高这一数字。

消费者保持谨慎

中国消费者需求受到房地产行业长期低迷的抑制，这影响了家庭信心。房价较2021年的峰值下跌了约20%或更多，其中较小城市和二手房市场受冲击更大。

1月至9月，中国经济同比增长4.6%，但出口贡献了这一增长的很大一部分。同期消费品零售额同比仅增长1.1%。

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总部位于上海的中国市场研究集团总经理肖恩·莱因表示，中国中产阶级消费者已失去很大一部分信心，购物节期间的折扣也不再像以前那样划算。研究公司ApertureChina创始人亚林·姜将这一现象称为“折扣疲劳”，因为许多平台如今全年都在开展促销活动。

押注人工智能和特定品类

Alibaba旗下的Taobao和Tmall线上平台在活动开始前就整合了Qwen人工智能，以帮助用户下单和获取商品推荐。购物节期间还首次提供人工智能代币套餐。

与此同时，部分品类显示出更具韧性的需求。根据WPIC Marketing + Technologies的数据，截至9月的12个月内，进口鱼油的线上销售额同比增长近43%。助眠、关节和强健骨骼补充剂的销售额增长了28%至37%。

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