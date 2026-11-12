欧洲纯电动汽车销量增长49%——Electrek

2026年10月，欧洲纯电动汽车销量较去年10月增长49%。包括纯电动车型和插电式混合动力车在内的电动汽车总销量为51万辆，同比增长36%，Electrek报道，并援引Benchmark Mineral Intelligence的数据。

与此同时，与9月相比，欧洲电动汽车市场下降17%。9月的数据创下纪录，尤其是因为英国每年两次更换机动车牌照。2026年前10个月，欧洲共销售450万辆电动汽车，比2025年同期增长31%。

德国、英国和葡萄牙

在德国，电动汽车占全部新车销量的比例超过45%——这是自2022年12月以来的最高水平。该国纯电动汽车销量同比增长近80%，超过9.5万辆。

在英国，电动汽车销量增长30%。在葡萄牙，电动汽车占10月新车销量的55%。

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全球市场与中国的情况

10月全球共售出209万辆电动汽车，同比增长8%，但比9月的结果低3%。1月至10月，全球累计销量达到1750万辆，同比增长5%。

中国当月销售114万辆电动汽车：比9月增长5%，但同比下降12%。与此同时，中国新能源汽车乘用车出口量在10月接近60万辆，其中包括BEV和插电式混合动力车，并创下单月纪录。

北美电动汽车销量增长24%，达到13万辆，自2026年初以来首次实现同比增长。不过，Benchmark Mineral Intelligence指出，比较对象是2025年10月，当时美国联邦税收优惠到期后，销量大幅下滑。

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