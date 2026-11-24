联合国世界粮食计划署执行主任卢克·林德伯格表示，中东和黑海关键海上航线面临的军事风险，到2027年年中可能使该机构的成本增加7.27亿美元。他说，这可能会使另外730万人的粮食援助面临风险，《韩国先驱报》报道。

呼吁建立新的黑海走廊

林德伯格呼吁外交官确保乌克兰粮食以及来自俄罗斯这一侵略国的粮食能够安全穿越黑海运输。他建议以2022年至2023年在联合国斡旋下运行的黑海粮食倡议为参考，该倡议使近3300万吨乌克兰粮食得以安全出口。

世界粮食计划署负责人表示，一项新协议应涵盖来自乌克兰和俄罗斯的出口，才能为各方所接受。他还呼吁尽快找到解决方案，使已储存在筒仓中的约1000万吨乌克兰和俄罗斯粮食能够送达需要援助的人群。

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成本上升与饥饿风险

林德伯格向联合国安全理事会表示，经由霍尔木兹海峡、曼德海峡和黑海出口粮食及供应农业资源所受的限制，正因包括厄尔尼诺现象在内的气候冲击而加剧。他说，全球已有2.66亿人正遭受严重饥饿，苏丹、南苏丹和索马里部分地区存在饥荒风险。

世界粮食计划署负责人还表示，截至10月中旬，载有小麦和玉米并通过博斯普鲁斯海峡的船只数量，比2025年同期少63%。他说，已记录超过300起袭击，至少40名船员死亡。因此，今年约1000万吨俄罗斯和乌克兰小麦可能无法进入全球市场——这一数量本可为4400万人提供食物。

世界粮食计划署已将2027年的粮食援助目标从今年的1.1亿人下调至9100万人。额外成本可能进一步缩减该机构项目的覆盖范围。

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