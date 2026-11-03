印度食品通胀加速至7.74%——《日本时报》

印度9月食品年通胀率加速至7.74%，基本食品价格上涨，而疲弱的季风给未来冬季作物收成带来风险。该国总体通胀率为5.54%，接近印度储备银行6%目标区间的上限，《日本时报》报道。

数百万农民，尤其是该国南部和西部的农民，在冬季作物播种前面临缺水问题。马哈拉施特拉邦贾尔纳地区今年的降雨量比平均水平少约48%。来自拉杰瓦迪村的农民阿马尔辛格·古辛格表示，由于土壤湿度不足和缺乏资金，他无法播种小麦和鹰嘴豆。

收成风险

疲弱的季风降雨迫使农民在不利条件下播种冬季作物，这增加了植物生长不良和产量下降的风险。这可能进一步加剧糖类、豆类、小麦和大米的价格上涨；这些商品已在强烈厄尔尼诺现象的背景下变得更加昂贵。

洋葱、牛奶和禽类产品也在涨价。印度评级与研究公司首席经济学家德文德拉·潘特表示，由于降雨疲弱、全球价格上涨以及卢比走弱，10月至12月食品通胀可能达到约10%。他认为，这可能促使央行进一步提高利率。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

蛋白质产品价格

蛋白质产品成为通胀的主要因素之一。9月，肉类价格涨幅从8月的12%放缓至8.7%。与此同时，牛奶、其他乳制品和鸡蛋的价格通胀率从4.8%加速至5.1%。

家禽生产商尚未将主要由玉米和大豆构成的饲料成本上涨完全转嫁给消费者。Anand Agro Group董事长乌德达夫·阿希雷预计，由于饲料更加昂贵和供应有限，肉鸡价格可能从1月起上涨。

糖价在过去一年上涨了近30%。印度政府允许免税进口100万吨糖以减少缺口：根据消息来源援引的估计，今年消费量将超过2900万吨，而产量将低于2750万吨。与此同时，昂贵的进口、卢比走弱和更高的运输成本，限制了通过海外供应抑制价格的能力。

关注我们在