BBC News报道，印度10月食品通胀率达到8.94%，整体零售通胀率为6.09%，而9月为5.54%。农村居民感受到的食品价格涨幅最大，该指标达到9.09%，城市为8.68%。

蔬菜、大米和燃气价格上涨

经济学家将食品价格上涨与天气扰动、供应短缺以及生产资源成本上升联系在一起。印度近60%的农业用地依赖降雨，今年的西南季风降雨量比正常水平低13%，且在全国分布不均。

分析公司Crisil估计，10月家庭自制素食塔利——一种传统菜肴组合——的成本同比上涨12%。非素食版本价格上涨9%。素食塔利的价格受到洋葱、番茄、其他蔬菜、食用油、大米和烹饪燃气涨价的影响。

大米价格一年内上涨约10%，豆类上涨8%，食用油上涨13%，LPG燃气上涨10%。Crisil代表普尚·夏尔马指出，价格上涨已不再局限于几种商品，而是变得更加广泛。

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对贫困家庭的压力最大

食品和饮料占印度用于衡量消费者通胀的商品和服务篮子的36.75%。尽管这一比例较此前计算系列中的45.86%有所下降，但食品仍是通胀的主要推动因素，并对低收入家庭产生尤其强烈的影响。

根据Crisil首席经济学家达尔马基尔蒂·乔希的计算，10月农村最贫困的20%家庭面临的通胀率为6.9%，而最富裕的20%家庭为6.5%。在城市中，相应数字为6.1%和5.3%。

专家还指出，易腐食品的储存、分类、加工和运输存在问题。洋葱和番茄尤其容易出现季节性价格飙升，而大米和小麦涨价较慢，但其高价可能持续更长时间。与此同时，政府粮食库存超过最低规定水平，免费供餐计划覆盖约8亿人。

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