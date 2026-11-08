教授称电商平台错误标注韩服为汉服 — Korea Herald

成信女子大学教授徐坰德表示，在韩国电商平台Coupang和Naver的商品信息中，韩服这一韩国传统服饰被标注为汉服，即中国传统服饰。Korea Herald报道。

呼吁核查商品信息

这名教授在Facebook发文中还提到了Gmarket和11st。他表示，韩国大型电商平台上的卖家将“韩服”和“汉服”两个名称混用。徐坰德呼吁这些平台监督第三方卖家的商品信息，并确保在商品描述中清楚区分这两类服饰。

教授强调，韩服和汉服是不同类型的服饰。他认为，尽管电商平台主要只是为卖家提供商品上架场所，但应通过持续监控来防止此类情况。他补充说，中国服饰可以销售，但应被准确标注。

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国际平台上的类似情况

两天前，徐坰德注意到AliExpress上存在类似商品信息。他表示，居住在海外的韩国人提醒他，这一中国平台将韩服和汉服归入同一类别。教授呼吁AliExpress将这些类别分开，以便消费者能够区分这些服饰。

报道称，2025年12月，YTN报道了亚马逊上的卖家将汉服标注为韩服的情况。2024年2月，该电视台还报道称，在AliExpress和Temu上，汉服出现在“中国韩服”类别中。徐坰德表示，他计划与海外韩国人合作，识别并纠正大型国际购物网站上关于韩国文化产品的误导性商品信息。

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