美光台湾工会终止利润分配谈判——《台北时报》

美国美光科技位于台湾桃园的工厂员工工会表示，将退出与公司就引入新利润分配制度进行的后续谈判。该组织承认，其行动未能实现目标，并称这一结果是“我们的失败”。

据《台北时报》报道，美光数周来一直与代表其桃园工厂数百名员工的工会就薪酬进行谈判。该公司约50%至60%的存储芯片在台湾生产。

罢工威胁

超过2000名员工曾威胁罢工，要求在人工智能数据中心芯片需求不断增长的背景下获得公司更多利润份额。最终，只有几名员工停工一天。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会表示，其成员可能会签署一项协议；工会称，该协议要求他们放弃未来发生争议的权利，以获得奖金及其他新的劳动福利。同时，该组织表示将不再参加计划于下周二举行的谈判。

公司立场

美光否认要求员工签署个人协议或放弃任何权利。该公司表示，尊重员工组建工会和进行集体谈判的合法权利，并打算继续与桃园工会开展建设性对话。

在美光位于台中的较大工厂，代表数千名员工的工会在就一系列问题达成共识后，于上个月与公司达成协议。美光台湾存储总裁卢东晖表示，公司同意在年度奖金之外设立季度利润分配奖金，并增加对养老金基金的缴款。

关注我们在