在韩国，Samsung Biologics工会将举行在线投票，决定是否加入韩国工会联合会（FKTU）。据《韩国先驱报》报道，投票将从周五持续至周二，期间公司员工正进行第二次部分罢工，且投票将在与管理层恢复集体谈判前举行。

部分罢工自11月6日开始持续

据该媒体报道，约500名工会成员参加了此次罢工。罢工于11月6日开始，预计将持续至11月27日。质量控制和质量保证、微生物学、物流、生产支持及生产职能部门的员工参与了此次行动。

工会呼吁参与者不要从事因罢工而暂停的工作。指定罢工群体之外的员工也被要求拒绝顶替同事从事此类岗位工作。与此同时，Samsung Biologics表示，此次行动迄今尚未造成生产中断。

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法院限制与谈判

罢工采取部分形式与一项法院裁决有关，该裁决限制了关键生产业务中的罢工行动。法院将受限制工作清单扩大至九个类别。此后，工会将重点放在辅助和间接生产职能上。

该工会约有4,000名成员。工会表示，由于企业层面的能力有限，需要更高级别工会组织的支持。全体成员均可参加投票。批准加入需要多数登记成员参与，并获得投票者中的多数支持。

在原定于11月3日举行的密集磋商破裂后，双方计划于周二恢复谈判。管理层以信任问题以及工会要求更换部分谈判小组成员为由，请求将谈判推迟两周。工会指责公司单方面退出谈判。双方均表示仍对对话持开放态度。

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