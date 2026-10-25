南非卡里加的Uitenhage Provincial Hospital医院发生创伤科夜间冲突后，Hospersa工会要求加强安保。工会代表Thembisa Witbooi表示，事件中安保人员遭到袭击，门窗及其他医院财产被损坏，《每日马弗里克报》报道。

创伤科附近的冲突

据Witbooi称，冲突始于一名患者与数名亲属抵达该科室后。医院规定只允许一人陪同患者。该患者被归入黄色分诊类别，这意味着需要紧急救治，但没有直接的生命危险。

Witbooi表示，患者亲属可能受到酒精影响。据她所说，在安保人员不允许他们进入创伤科后，患者走到外面，叫亲属与医务人员对抗。据称，亲属试图强行进入限制区域，从而引发与安保人员的冲突。

这名工会代表称，冲突期间有人向玻璃门投掷石块，砸碎了数扇门；还投掷轮椅并推搡病床。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会要求

东开普省卫生部门发言人Siyanda Manana表示，该部门于10月24日约凌晨1时10分收到有关事件的报告。他说，一名男子被带到警察局，他在书面声明中承认自己与妻子损坏了医院的门窗，并承诺全额赔偿损失。

Manana指出，截至他发表评论时，案件尚未立案。他列出的可能指控包括袭击、故意损坏财产，以及违反关于进入公共场所和车辆的法律。

Hospersa表示，该机构员工经常面临暴力，并在恐惧中上班。目前有两名安保人员在创伤科附近值守，但工会要求增加该科室及整个医院的安保人员数量，并在主入口实施更严格的管控。卫生部门表示，其定期进行安全审计，并使用监控摄像头和与24小时武装响应服务相连的紧急按钮。

关注我们在