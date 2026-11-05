来自45个国家的女足国家队代表可能会因男子和女子世界杯奖金支付差距而对国际足联采取法律行动。据阿纳多卢通讯社援引《The Athletic》报道，她们希望在2027年巴西女足世界杯前与该联合会达成协议。

女足球员的要求

9月，45个国家的代表与全球足球运动员工会FIFPRO共同致信国际足联。她们要求男子和女子世界杯的奖金按比例实现平等。参与该呼吁的球员包括西班牙、英格兰和美国国家队成员。

女足球员还坚持要求，女子奖金池中至少30%应直接发放给球员。其他要求包括为国家队设定最低标准，以及与国际足联签订强制性集体协议。

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奖金池差距

其中一个国家工会的代表表示，如果谈判未能带来有关性别平等的明确承诺，他们准备诉诸法院。数个工会正在讨论采取法律行动的可能性。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺在2023年曾表示，希望在2027年前实现世界杯奖金平等，但具有约束力的协议至今尚未达成。2023年女足世界杯发放了1.1亿美元奖金，而2026年男足赛事的奖金支付额为6.55亿美元。

据《The Athletic》报道，国际足联正在考虑将2027年女足世界杯奖金池提高至至少2.2亿美元，但该决定尚未获得批准。国际足联和FIFPRO表示，谈判仍具有建设性，球员的条件和支付待遇正在改善。

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