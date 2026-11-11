11月11日，西班牙举行了反对住房可负担性危机的全国性罢工。据工会估计，约有400万劳动者参加。这是该国自2012年以来首次总罢工。两大工会UGT和CCOO，以及反对租金上涨和驱逐租户的租客组织支持了此次行动，Channel NewsAsia报道。

商店和交通关闭

在马德里，抗议者在商业街格兰维亚大街举行纠察，多家商店，包括Primark、H&M和Pull & Bear，拉下了卷帘门。在巴塞罗那，许多商店也因担心发生骚乱而关闭或用木板封住。

参与者最活跃的地区出现在沿海地区，当地的住房问题更为严重。据UGT和CCOO称，港口和汽车行业的参与率达到90%。工会报告称，工作完全停止，其中包括纳瓦拉的大众汽车工厂和巴塞罗那的SEAT工厂。

西班牙电网运营商Red Eléctrica记录到，10:00至11:00期间的用电量下降了15.5%。马德里地铁高峰时段的客流量比一周前低42%，巴塞罗那地铁则表示，非高峰时段列车将停止运行。

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住房短缺和警方行动

西班牙中央银行估计，住房短缺约为75万套，并预测到2028年将超过100万套。根据西班牙青年委员会的数据，平均月租金为1176欧元，约占年轻人平均月薪的98.7%。

截至中午，警方称，与罢工有关的476起事件导致40人被拘留。其中包括封锁办公场所和工业区，以及垃圾箱燃烧。工会表示，计划就其认为警方使用催泪瓦斯和警棍的行动不成比例提出刑事投诉。据工会数据，20名抗议者受伤。

此次罢工发生在定于11月29日举行的提前议会选举前三周不到。

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