一项在爱尔兰、英国、西班牙和澳大利亚开展的国际随机研究显示，通过Bump2Baby and Me应用程序提供的个性化移动支持，帮助降低了高风险孕妇的妊娠糖尿病发生率。与此同时，产后12个月时，参与者的平均体重指数在各组之间没有差异，News-Medical报道。

四国研究

Bump2Baby and Me试验共有865名孕周为12至24周、被认定为发生妊娠糖尿病风险较高的孕妇参加。研究结果发表在《Lancet Digital Health》期刊上。

参与者被随机分为两组。一组接受标准医疗护理，另一组从孕早期至产后12个月接受标准护理以及通过应用程序提供的个性化支持。所有女性还获得了支持蓝牙的数字体重秤。

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通过智能手机提供支持

该应用程序提供有关营养、身体活动和福祉的个性化支持。经过培训的医疗工作人员与参与者进行现场咨询，并通过文字或视频保持联系。

研究人员表示，该项目没有引发与移动支持相关的不良事件。作者还发现，使用数字体重秤定期自行称重与体重指数显著下降存在独立关联。

项目负责人、都柏林大学学院教授夏琳·奥赖利表示，与移动项目的持续互动可能改善代谢指标，并在不受体重变化影响的情况下降低妊娠糖尿病发生率。该团队已经启动下一项Bump2Baby&Me+倡议，该倡议获得了200万欧元的“地平线欧洲”合作伙伴资金支持，用于将该项目纳入常规孕产保健服务。

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