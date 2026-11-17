在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上，数十个国家呼吁评估新的联合国碳市场的环境完整性规则。据Climate Home News报道，这些诉求已反映在《巴黎协定》信用机制的首份决定草案中。

据该媒体消息人士称，在闭门讨论中，由沙特阿拉伯、印度和中国组成的发展中国家同类立场集团，以及最不发达国家和内陆国家表达了担忧。他们认为，根据《巴黎协定》第六条对项目开发者提出的各项要求，可能阻碍项目实施。

决定草案提出什么

文件建议该机制的监督机构评估，其规则中的审慎假设如何共同影响发放的碳信用数量、成本和价格。文本指出，这应防止“审慎调整的过度累积”。

该机制的规则规定，在减排存在不确定性时，应采取更为审慎的信用发放方式。行业代表称，这种做法可能导致信用数量被系统性低估，并使项目在财务上不可行。据该媒体报道，新加坡和一些拉丁美洲国家也强调有必要维持项目的财务可行性，而韩国则呼吁实行相称的要求。

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围绕清洁炉灶的争议

争议的关键议题之一是推广更清洁炉灶项目的方法学。Climate Home News援引2024年发表于Nature Sustainability的一项研究称，此类项目获得的信用可能比其实际所能证明合理的数量高出约十倍。

10月，监督机构要求此类项目的开发者将部分信用存入缓冲池，以防项目声称帮助保护的森林日后被烧毁或砍伐。该机构拒绝了开发者、企业买家、部分环保组织和联合国环境规划署提出的豁免这一规则的请求。

环保组织和研究人员反对放宽标准。国际环境法中心高级律师埃里卡·伦农表示，放松规则不是气候雄心，而是“污染许可证”。与此同时，据该媒体消息人士称，欧盟、瑞士和塞内加尔反对评估项目盈利能力和降低标准。该决定草案仍将在COP31峰会最后几天进行讨论。

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