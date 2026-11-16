作为联合国COP31气候峰会共同主办方的澳大利亚在土耳其安塔利亚提出了一份政治协议草案。该文件呼吁立即摆脱化石燃料，并规定将发展中国家气候变化适应措施的资金增加两倍，至少达到1200亿美元，德国之声报道。

电气化与清洁能源

文本还包括土耳其提出的目标，即到2035年将全球经济体的电气化水平提高至35%。草案强调清洁能源，但指出，无论发电结构如何，电气化都可能带来附带益处。

这一做法在谈判期间引发了争议。一些参与者坚持认为，电气化应与使用可再生能源直接挂钩。关于更快淘汰石油、煤炭和天然气使用的表述十分重要，因为化石燃料生产国此前曾多次反对在COP会议最终决定中纳入雄心勃勃的目标。

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温度目标与资金

草案对将全球升温控制在1.5°C以内的目标如今已无法实现表示深切担忧。该目标是在2015年巴黎气候大会上达成的。文件呼吁加快行动，以尽量减少超过这一阈值的幅度和持续时间，并尽快使升温回落至1.5°C以下。

德国绿色和平组织负责人马丁·凯泽表示，新文本包含会议取得成功成果所需的要素，其中包括所有工业化国家到2030年实现气候中和的目标。同时，他批评草案缺乏具有约束力的条款。

协议草案共有18页和144项。代表们应在未来几天内就其达成一致。主要分歧涉及谁应为国际气候行动提供资金、援助应以赠款还是贷款形式提供，以及如何增加对发展中国家的支持。

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