亲伊朗联盟“伊拉克伊斯兰抵抗组织”称，美国涉嫌侵犯伊拉克领空。该组织声称，从9月30日至周五，记录到171起美国战斗机和侦察机飞越该国的事件。这些说法尚未得到独立证实，《耶路撒冷邮报》报道。

“伊拉克伊斯兰抵抗组织”汇集了伊朗支持的准军事组织。该组织还在声明中指责巴格达政府在美国压力下向华盛顿让步。该组织批评削减商业航班以及关闭与伊朗接壤的边境口岸。

围绕解除武装的争议

该声明发布之际，伊拉克政府正试图将准军事组织的武器置于国家控制之下。伊拉克总理阿里·扎伊迪将该计划的实施期限延长至2027年6月30日。他表示，届时“不会有任何武器留在国家框架之外”。

据Rudaw报道，“真主党旅”和“努贾巴运动”反对解除武装。与此同时，“奥菲亚真主支持者运动”和“赛义德舒哈达旅”表示愿意与政府合作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

9月30日，以美国为首的联军正式结束了在伊拉克打击“伊斯兰国”的军事任务。部分与伊朗有关联的武装组织仍表示，有必要保留武器以对抗美国和以色列。

美国向公民发出警告

10月24日，美国驻伊拉克大使馆更新了国务院针对前往该国的旅行警告，维持不要前往伊拉克的建议。该部门提及恐怖主义暴力风险，其中包括来自“伊斯兰国”和与伊朗有关联组织的威胁。

美国国务院还警告称，这类组织对美国公民、国际公司和设施构成威胁，其中包括机场、能源基础设施、酒店和外交机构。可能的袭击手段包括无人机、间接火力和简易爆炸装置。

关注我们在