波兰克拉科夫地区检察院已就Telewizja Republika电视台在该市主市场广场枪击事件后的节目言论展开调查。RMF24报道了这一消息。

关于现场没有警察的说法

Telewizja Republika总编辑托马什·萨凯维奇在现场进行报道时表示，广场上据称没有警察。他还推测，所有警力预备队可能都被派往华沙宪法法庭大楼。

据RMF24报道，萨凯维奇发表这一说法时，一名便衣警察站在他身后。其左袖上可见警方识别标志。

随后，萨凯维奇在社交平台X上回应了批评。他表示，镜头视野中只有一名警方刑事部门技术人员，正在一名受害者附近保护现场。他还称，有关警方在其他地点部署的推测据称已得到事实证实。

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针对电视台的投诉

Centrum俱乐部表示，计划因涉嫌诽谤警方而向检察院提出申诉。波兰众议院议长弗沃齐梅日·恰尔扎斯特向国家广播委员会主席阿格涅什卡·格瓦皮亚克提出请求，要求对Telewizja Republika处以罚款。文化部长玛尔塔·琴科夫斯卡也向监管机构提交了投诉。

据RMF24消息，24岁的米哈乌·O.驾车驶入主市场广场后向行人开枪，随后发生了枪击事件。6人死亡，另有15人受伤。该男子于周一早晨在医院死亡。

警方还在他位于奥斯特罗维茨-圣十字市的住所发现了其父母和21岁妹妹的遗体，三人均有枪伤。

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