墨西哥米却肯州检察院表示，哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）下令杀害乌鲁阿潘市市长卡洛斯·曼索。调查人员认为，这起犯罪是对2025年8月27日当地组织头目“埃尔·里诺”被捕的报复。

曼索于2024年以独立候选人身份赢得乌鲁阿潘市长选举。他于2025年11月1日晚在该市历史中心举行亡灵节烛光节期间遭枪杀。袭击者是一名17岁少年，他在现场被市长的一名警卫击毙。

调查方说法

米却肯州检察院代理负责人伊斯拉埃尔·维加·罗德里格斯于2026年10月16日表示，这起谋杀是有组织犯罪对曼索担任市长期间行为的报复。检察官还称，曼索在一次后来被删除的Facebook直播中侮辱了埃尔·里诺。

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据《The Rio Times》报道，调查人员认为，CJNG一个小组的头目拉蒙·安赫尔——人称“埃尔·R1”——是此次袭击的组织者。他于2026年7月30日在哈利斯科州被拘留。其副手、绰号“埃尔·利森西亚多”的豪尔赫·阿曼多被指认为疑似协调人。

拘留情况与调查进展

截至10月16日，州和联邦力量已在此案中拘留33人。两名疑似组织者被关押在联邦最高安全级别监狱埃尔·阿尔蒂普拉诺。检察院称，调查基于约3,500项侦查行动和1,200小时视频录像。

检察官表示，该组织据称曾为杀害曼索提供200万比索，约合10.6万美元。维加·罗德里格斯还说，调查未发现两名国家立法者和一名前乌鲁阿潘市长涉案的证据；有人曾就他们向他提问。检察院估计，调查已完成90%，但此案尚未宣布任何法院判决。

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