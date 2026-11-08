巴拉圭检方指控前总统佩尼亚 — France 24

巴拉圭检方以涉嫌在Ueno Bank倒闭案中滥用信任、为个人利益不当管理为由，起诉被免职的总统圣地亚哥·佩尼亚。听证会后，法官埃尔南·奥塔苏下令将这名前国家元首羁押。据France 24报道。

银行倒闭后的弹劾

巴拉圭参议院于周五免除了佩尼亚的职务，当时距离与他存在商业联系的Ueno Bank倒闭仅三天。佩尼亚曾提出辞职，但立法者对他发起弹劾，使其失去了辞职时本可获得的豁免权。

Ueno Bank曾是一家颇受欢迎的网上银行，该国650万居民中近一半在该行拥有账户。该银行还存放着超过8亿美元的公共资金。由于担忧其偿付能力，中央银行接管该机构后，储户在全国举行街头抗议。

指控与辩方立场

检方称，自2023年起担任总统的佩尼亚利用其影响力，将数百万公共存款引导至Ueno Bank，并隐瞒或淡化该行的财务问题。直到去年，他还持有该银行控股公司Ueno Holding的股份。

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这位前总统还因任命Ueno Bank前董事卡洛斯·卡瓦略为巴拉圭中央银行行长而被指控存在利益冲突。卡瓦略面临相同指控，另被控伪造公共文件。法院冻结了两名涉案人员的资产。佩尼亚在听证期间未发表声明。

佩尼亚的律师里卡多·普雷达否认了相关指控。他表示，在巴拉圭决定配置公共资金的并非总统，而是部长。

向银行客户付款

中央银行表示，已开始向Ueno Bank客户付款，其中超过50%已取回资金。与此同时，仍有部分人无法获得自己的储蓄。副总统佩德罗·阿利亚纳成为新总统，并承诺不会让受影响的储户，包括退休人员，得不到支持。

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