据 The Rio Times 报道，一名20岁女性的遗体在利马北部楚基坦塔地区被发现后，秘鲁检方已就疑似杀害女性案和性暴力展开初步调查。遗体于11月8日被发现。警方拘留了一名男子，但该案尚未提出指控。

案件情况

楚基坦塔位于秘鲁首都北部的圣马丁-德波雷斯区。据该媒体报道，该女子的遗体在普罗隆加西翁-纳兰哈尔大道附近的一处农田中被发现。

她身边的人称，11月7日晚，她离开家去见朋友，并与他们待到接近午夜。警方称发现了明显的性暴力迹象。

调查进展

调查由履行检察机关职能的秘鲁公共检察部进行。在这一阶段，调查人员正在收集证据，并须确定死因和事件经过。

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死因尚未得到官方确认，尸检结果也未公布。目前也不清楚是否有其他人可能涉案。最终的法律定性将取决于检察官收集的证据。

在秘鲁刑法中，杀害女性被定义为因女性的性别而杀害她们。这是一种不同于普通谋杀的犯罪，处罚更为严厉。

在秘鲁，针对女性的暴力行为可拨打妇女事务部的 Línea 100 热线，号码为100进行举报。

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