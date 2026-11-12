波兰格但斯克检察院已向总统卡罗尔·纳夫罗茨基的办公厅致函，要求以证人身份讯问他。RMF24报道。讯问涉及对纳夫罗茨基及其妻子在格但斯克购置一套一居室公寓相关情况的调查。

讯问日期将由总统确定

据格但斯克地区检察院发言人马里乌什·杜申斯基称，致总统办公厅的信函于11月9日发出。在讯问公证人并从土地和抵押登记簿获取文件后，格但斯克-市中心区检察院的一名检察官作出了讯问纳夫罗茨基的决定。

检方没有为该诉讼程序设定固定日期，将时间选择留给国家元首。该发言人称，讯问最有可能在总统履行公务的地点进行。

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有关公寓的调查

格但斯克-市中心区检察院于2025年6月13日启动调查。调查涉及2012年至2017年期间涉嫌损害耶日·Ż.利益的欺诈行为。调查人员正在查明，该男子是否可能被误导，尤其是在是否已全额支付公寓款项以及是否有意为其提供照料方面。

这一事件在总统竞选期间经Onet报道后受到关注。该媒体称，与此前声明相反，纳夫罗茨基并非拥有一套而是两套公寓。纳夫罗茨基及其竞选团队解释称，这套公寓是一名老年男子以由他照料自己为交换转让给他的。与此同时，耶日·Ż.最终住进了社会照护之家。

检方收到了三份与购置该住房有关的可能犯罪举报，分别来自参议院副议长玛格达莱娜·别亚特、一名私人个人以及格但斯克市长。与此同时，检方拒绝就另外七个方向立案，其中包括可能对市政当局造成损失以及在公证文件中作出虚假声明。

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