波兰检方对议员科沃杰伊恰克展开调查——RMF24

波兰华沙地区检察院已就议员、前农业与农村发展部副部长米哈乌·科沃杰伊恰克一案展开调查。据RMF24报道，该程序涉及可能强迫他人作出特定行为以及提供麻醉物质。

案件于10月27日立案

据RMF24报道，华沙检察院于10月27日启动程序。华沙地区检察院发言人皮奥特尔·安东尼·斯基巴向波兰新闻社表示，调查尤其包括可能在不同日期向两人——一名身份已确定者和一名身份不明者——提供成分未确定的麻醉物质。

波兰法律规定，此类行为可被判处三个月至五年监禁。

前女员工的陈述

10月初，Kanał Zero报道了科沃杰伊恰克前女员工提出的指控。据该频道称，她们指称他行为具有攻击性，并诱使她们使用一种他据称称为可卡因的物质。科沃杰伊恰克否认了这些说法，并称其为诽谤。

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检察院要求Kanał Zero提供讲述可能违法行为者的住址资料，以及已发布录音的原件。该频道援引记者保密原则以及在报道中发言者未同意为由，拒绝提供资料和录音。

寻找证人及可能向法院提出申请

在遭拒后，检察院开始自行确认这些人的身份。尤其是，检察院向包括一个部委在内的不同机构索取与科沃杰伊恰克合作过人员的人事文件。一名曾联系记者的女性已作为受害证人接受讯问。同时，斯基巴表示，她没有参与Kanał Zero的录制，也没有相关视频材料。

斯基巴指出，在使用其他方式获取资料后，检察院将决定是否向法院提出申请，以解除记者保密义务。在媒体报道后，科沃杰伊恰克被暂停行使“公民联盟”议会党团成员权利。数天后，他向国家安全局罗兹分支机构提交了有关针对他的涉嫌犯罪的报案。

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