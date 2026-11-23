土耳其亲库尔德的DEM党证实，被监禁的库尔德斯坦工人党创始人阿卜杜拉·厄贾兰的羁押条件有所改善。该党还呼吁当局给予他更多自由，以推动与库尔德斯坦工人党的和平谈判，Cyprus Mail报道。

探访伊姆拉勒

DEM代表周末探访了位于马尔马拉海伊姆拉勒岛的监狱设施，厄贾兰自1999年以来一直被关押在那里。该党称，他们看到了关押厄贾兰的新建设施。

这是DEM代表探访后，首次证实有关厄贾兰被关押地点发生变化的报道。该党在一份声明中称，这些改善是其工作和生活条件的“积极发展”。DEM还呼吁当局允许厄贾兰就和平努力与媒体和公众直接沟通。

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与库尔德斯坦工人党的和平进程

2025年2月，厄贾兰呼吁由他创立并领导的库尔德斯坦工人党自行解散，结束这场已持续数十年、造成逾4万人死亡的冲突。库尔德斯坦工人党同意遵从这一呼吁，但和平进程推进缓慢。

库尔德斯坦工人党被土耳其、美国和欧盟认定为恐怖组织。土耳其媒体还报道称，经过挑选的记者可能获准探访厄贾兰，但探访日期及参与者均未得到确认。

据报道，9月，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的盟友德夫莱特·巴赫切利表示，监狱内已为厄贾兰建造了一栋带花园的两层房屋。据他称，厄贾兰拒绝进入该房屋，直到获得正式身份。DEM没有透露新住所的细节，但表示厄贾兰希望深化其工作，其角色被该党定义为“和平与政治互动协调员”。

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