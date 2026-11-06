美国佛罗里达南区联邦检察官杰森·雷丁·基尼奥内斯已从司法部辞职。据《国会山报》援引美国副司法部长托德·布兰奇的消息报道。

布兰奇在社交媒体平台X上表示，基尼奥内斯已提交辞呈，并感谢他在打击暴力犯罪、毒品贩运、人口贩运和跨国犯罪方面所做的工作。他还提到了针对古巴前总统劳尔·卡斯特罗的刑事案件。

未提出指控的调查

基尼奥内斯在南佛罗里达的办公室曾开展一项大规模调查，涉及与总统唐纳德·特朗普有关的刑事案件以及对其2016年竞选活动的审查。《国会山报》写道，调查人员发出了多份传票，但截至该报道发布时，尚未在这项调查中提出指控。

前中央情报局局长约翰·布伦南被告知，他是该调查的对象。布伦南向法院提出请求，要求责令检察官保存该案的全部材料，但一名联邦法官以诉讼为时过早为由驳回了诉讼。

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一系列辞职

基尼奥内斯的辞职成为中期选举后司法部第二起重大辞职。一天前，美国助理司法部长、负责民权事务的哈米特·迪隆离职。她表示，自己在投票日之前就作出了这一决定。

这项调查还伴随着其他人事变动。领导该审查工作的特朗普盟友乔·迪热诺瓦于9月辞职，据称可能是因担忧调查推进速度。4月，司法部官员玛丽亚·梅代蒂斯·朗辞职；据报道，她对证据基础的力度存有疑虑。在迪热诺瓦之后不久，库尔特·奥尔森离职——这可能与其接触机密信息的许可问题有关。

针对劳尔·卡斯特罗的案件

《国会山报》将针对劳尔·卡斯特罗的刑事指控列为基尼奥内斯任期内最重要的案件之一。根据起诉书，卡斯特罗因与1996年击落飞机事件有关而被控谋杀，该事件造成Brothers to the Rescue组织的四名成员死亡。该组织在海上搜寻试图抵达佛罗里达海岸的古巴人。

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