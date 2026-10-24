在澳大利亚新南威尔士州最高法院，检察官克里斯·特兰承认，马苏德·扎卡里亚于2023年被从土耳其非法驱逐出境。据他称，扎卡里亚当时被禁止离境。这是该男子寻求撤销谋杀指控的关键辩护理由。

在历经一年的搜寻后，扎卡里亚因涉嫌参与2021年萨利姆·哈姆泽和图菲克·哈姆泽遇害案而在土耳其被找到。这对父子的死亡，是哈姆泽和阿拉梅丁两大家族冲突期间发生的七起杀人案中的两起。

围绕返回澳大利亚的争议

澳大利亚联邦警察称，其聘请私人承包商将扎卡里亚送回悉尼的做法合法。他的律师将这次行动比作绑架。如果法院批准辩方申请，这名前逃犯很可能获释。

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据ABC新闻报道，澳大利亚联邦警察向两家公司支付了110万美元，以将扎卡里亚从土耳其带回。其中一家公司是总部位于塞浦路斯的国际安保公司Hart International。该公司首席执行官在法庭上表示，公司已为联邦警察执行合同26年。

警方证词

审理过程还在厘清澳大利亚联邦警察与新南威尔士州警方之间的分歧。负责阿拉梅丁家族调查的马克·康罗伊表示，州警察只考虑过对扎卡里亚进行合法引渡。打击有组织犯罪局局长格兰特·泰勒也强调，州警察寻求的是引渡，而非驱逐出境。

澳大利亚联邦警察专员克里西·巴雷特及其前任里斯·克肖仍将就此案作证。巴雷特被传唤就她在行动期间担任警察系统上一职务时的行为作证；克肖则将就扎卡里亚被拘留期间土耳其当局赠予他的、价值500美元的一套茶具作证。

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