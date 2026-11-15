美国联邦检察官亚伦·F·赖茨警告民主党参议员伊丽莎白·沃伦，不要利用未来的国会监督权调查与总统唐纳德·特朗普有关联的个人和公司。据阿纳多卢通讯社报道。

检察官的信函

赖茨在一封要求保存文件的正式信函中表示，美国人有权自由结社，不应受到民选官员采取的激进和骚扰性行动。他声称，沃伦计划滥用未来的调查权力，以惩罚特朗普的企业和金融支持者。

检察官援引了这位参议员最近的一次电视采访、两封有关监督的信函，以及《时代》杂志的一篇评论文章。赖茨认为，出于政治动机的调查不具备合法的立法目的，并可能干预行政和司法部门的权力。

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要求保存文件

赖茨还声称，威胁向特朗普的盟友发出传票可能违反联邦民权法律，特别是《美国法典》第18编第241条和第242条。按他的评估，此类行动可能限制第一修正案所保障的结社自由权。

该信函要求沃伦、其参议院工作人员、顾问和竞选团队人员保存与其涉嫌意图将权力用于政治目的有关的文件和电子邮件。她必须在11月23日美国东部时间18:00前书面确认遵守该要求，否则可能面临法律制裁。沃伦没有立即就该信函作出公开回应。

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