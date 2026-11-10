在俄罗斯加里宁格勒，侵略国的检察官请求法院以叛国罪判处65岁的律师玛丽亚·邦茨莱尔15年监禁。Meduza报道称，该消息援引了法律项目“Slovo zashchite”和曾在审前拘留中心探望过邦茨莱尔的律师伊利亚·西多罗夫的话。

检方要求

西多罗夫表示，检察官还要求对邦茨莱尔实施行动限制，并处以1万卢布罚款。预计11月11日，这名律师将在法庭上作最后陈述。

邦茨莱尔因代理政治案件被告而知名。她于2025年5月底被拘留，此后一直被羁押。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

案件重新定性与健康状况

最初，针对这名律师的调查涉及与外国政府秘密合作，刑期为3年至8年监禁。随后，该案被重新定性为叛国罪，在俄罗斯最高可判处20年监禁。

调查人员称，2024年邦茨莱尔据称受指示收集执法机构和强力部门工作人员的信息，这些人员曾发现并调查与“不友好国家”合作的人士的案件。调查人员还称，她据称向“不友好国家”的情报机构传递了在律师工作期间获得的刑事案件信息。

据OVD-Info称，邦茨莱尔被诊断患有高血压性心脏病，该病会导致血压骤升并增加中风风险。2026年6月，她的辩护团队表示，这名律师因未经协调的药物处方，险些在拘留所内死亡。

关注我们在